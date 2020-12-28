Лашманова и Кожевников стали победителями зимнего чемпионата Мордовии по спортивной ходьбе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова и Сергей Кожевников стали первыми на зимнем чемпионате Мордовии по спортивной ходьбе. Об этом ТАСС сообщил судья соревнований Иван Астрадамов.

Открытые чемпионат и первенство Мордовии по ходьбе в помещении памяти Германа Скурыгина традиционно проходят в Саранске в конце декабря.

"Победительницей турнира в абсолютном первенстве стала Елена Лашманова, второе место заняла Рейхан Каграманова, третьей стала Эльвира Хасанова, - сообщил Астрадамов. - В мужских соревнованиях первым на финише был Сергей Кожевников, вторым - Сергей Широбоков (серебряный призер ЧМ-2017 в ходьбе на 20 км), третьим - Алексей Кудашкин".

Женщины и мужчины соревновались в ходьбе на 5 км. Лашманова показала результат 20 минут 4,4 секунды, Каграманова - 20.21,5, Хасанова - 20,21,9. Кожевников прошел пятикилометровку за 18.50,7, Широбоков - 18.51,8, Кудашкин - 18.58,9.