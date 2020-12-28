Нападающий "Салавата Юлаева" Гранлунд признан лучшим форвардом недели в КХЛ

ТАСС, 28 декабря. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Маркус Гранлунд признан лучшим форвардом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В трех матчах прошедшей недели финский хоккеист одержал с командой две победы, набрав 7 (5 голов + 2 результативные передачи) очков.

Лучшим вратарем прошлой недели признан голкипер "Барыса" из Нур-Султана Йони Ортио, который помог команде одержать три победы в трех матчах. В этих играх он отразил 94,68% бросков по своим воротам. Лучшим защитником стал одноклубник Ортио Даррен Диц, он одержал четыре победы в четырех матчах, отметившись 4 (2+2) очками.

Лучшим новичком недели стал защитник московского "Спартака" Артем Сериков. Он одержал с командой две победы в трех матчах, набрав 2 (1+1) очка.