Матыцин: Минспорт делает все, чтобы защитить российских спортсменов

ТАСС, 28 декабря. Министерство спорта России делает все возможное, чтобы оказать юридическую помощь спортсменам. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Я спортсменов понимаю, жить под напряжением в ситуации неопределенности сложно, - сказал Матыцин. - Спортивная жизнь короткая, Олимпийские игры у некоторых бывают единственный раз в жизни. Мне сложно рассуждать в сослагательном наклонении, но Минспорт отвечает за координацию государственной политики, мы максимально делаем все возможное, чтобы защитить спортсменов, в том числе и в легкой атлетике".

"Мы реагировали на ситуацию пожарным способом и в значительной мере не предоставили юридическую защиту спортсменам. Надо начинать опять, мы это делаем, позиция Минспорта - активно работать и добиваться успехов", - добавил министр спорта.

17 декабря Спортивный арбитражный суд утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.