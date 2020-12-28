Матыцин уверен, что после публикации полной версии решения CAS не вскроются новые детали

ТАСС, 28 декабря. Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что после публикации мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта не вскроются новые детали, которые повлияют на спортсменов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Не думаю, что вскроются детали, которые повлияют на спортсменов, санкции озвучены, они окончательные. Полный текст нужен, чтобы в ходе заседания были высказаны позиции сторон, в частности Международного олимпийского комитета, международных федераций, чтобы им принимать правильные регламенты, для этого нужны детали. Россия не препятствует публичности этого документа, но есть процедурные моменты, согласие сторон, это зависит не от нас. Уверен, что никаких сюрпризов в отношении санкций и наших позиций не будет, не могу сказать, когда он будет опубликован", - сказал Матыцин.

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.