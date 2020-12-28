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Допинг в спорте

Минспорт против перехода на государственную работу спортсменов с допинговым прошлым

Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил предполагает полный запрет на любую деятельность в профессиональном спорте, но эти ограничения распространяются только на срок наказания
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ противодействует тому, чтобы спортсмены, ранее нарушавшие антидопинговые правила, получали государственные должности или начинали тренерскую карьеру. Об этом в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы всеми мерами противодействуем развитию событий, когда человек имел антидопинговые нарушения и по завершении карьеры получает государственную должность или начинает тренерскую деятельность. Такая работа проводится, думаю, что нужно закреплять административно, регулировать в положении о принятии на работу в отношении лиц, которые были осуждены за определенные нарушения. Мы работаем и законодательно, и административно, и с руководителями субъектов, министерствами в регионах, чтобы этого не допускать", - сказал Матыцин.

Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил предполагает полный запрет на любую деятельность в профессиональном спорте, но эти ограничения распространяются только на срок наказания. Кроме того, даже во время дисквалификации не запрещено работать в любительских спортивных структурах.

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