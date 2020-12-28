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Биатлон

Майгуров: подготовка в условиях пандемии отрицательно влияет на результаты биатлонистов

Безмедальная серия российских биатлонистов на этапах Кубка мира с учетом прошлого сезона достигла 39 гонок
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

ИЖЕВСК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Подготовка российских биатлонистов в условиях пандемии коронавируса отрицательно влияет на результаты спортсменов на старте сезона. Такое мнение ТАСС в понедельник в Ижевске высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Это связано, наверное, с годом. В том числе, все по-разному тренировались, индивидуальная подготовка была, а часть спортсменов в команде [готовились]", - сказал Майгуров.

Он также отметил, что тренерский штаб сделает окончательные выводы в конце января - после этапов Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

"Что-то однозначное можно [будет] сказать в конце января после предстоящих этапов, посмотрим, какие будут тенденции. Естественно, мы сейчас анализируем все это, чтобы с начала следующего сезона что-то изменить", - добавил Майгуров.

20 декабря завершился заключительный в декабре этап Кубка мира, в австрийском Хохфильцене безмедальная серия российских биатлонистов с учетом прошлого сезона достигла 39 гонок. Впервые сборная не завоевала ни одной награды на старте сезона.

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