"Соревнования для Ани как глоток свежего воздуха". Юлия Щербакова о дочери и чувствах

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Анна Щербакова в прошлую субботу в третий раз подряд завоевала титул чемпионки России по фигурному катанию. Фигуристка вышла на лед после тяжелой болезни, и тренеры до последнего рассматривали вариант с ее снятием с турнира. Но Щербакова выдала прокат жизни, после которого не смогли сдержать слез ни комментаторы, ни зрители, ни опытнейший тренерский штаб спортсменки. Мама фигуристки Юлия Щербакова рассказала ТАСС о мотивации трехкратной чемпионки России, ее здоровье и ближайших планах.

О решении не сниматься с чемпионата

Ане важно было закрыть этот вопрос, чтобы идти дальше, и я уважаю любое ее решение. Чемпионат России - это главный турнир страны, а в нынешних условиях отсутствия международных соревнований его роль еще больше возросла.

Спортсмены не могут просто тренироваться для себя, соревнования нужны им как воздух. Это их стимул и на данный момент смысл жизни. В этом сезоне мы были на двух этапах Кубка России - в Сызрани и в Сочи, и это как два глотка свежего воздуха посреди тренировочных будней, они дают заряд энергии для того, чтобы двигаться дальше. Когда есть цель подготовиться к соревнованиям, рутинная работа превращается в творческий процесс.

О здоровье

Изначально не хотелось рассказывать все подробности об Анином здоровье. Ее выступление достойно того, чтобы говорили о нем без оговорок на здоровье. На момент соревнований она уже давно переболела в скрытой форме, и никакой угрозы для окружающих не представляла. Поэтому хотелось бы закрыть эту тему, так как она стала обрастать домыслами.

Чувства во время прокатов

Я их не смотрю и думаю, многие мамы спортсменов хорошо понимают, почему. Я их могу более-менее спокойно смотреть только в записи. За короткую программу я была уверена, за произвольную очень переживала. Да, все в один голос предлагали ее облегчить, в том числе и я, хотя понимали, что в таком случае уже будет борьба не за первое место, но она сделала ее так, как хотела.

Уже после соревнований я спросила ее: "Как ты смогла это сделать?" А она ответила, что знала, что все получится, и улыбнулась.

Эмоции после турнира

Как будто это происходит не в жизни, а в кино. Такое невозможно. Это голливудский фильм, где счастливый конец случится при любых обстоятельствах. У нее была цель отобраться на чемпионат мира, и она ее выполнила. Сейчас наконец сможет полноценно отдохнуть. А дальше с новыми силами вернется к тренировкам.

Новый год для чемпионки

Новый год мы будем встречать дома, уже наряжена елка, куплены подарки. Есть еще несколько дней для приятной суеты и последних приготовлений. Хотелось бы пожелать всем нам в наступающем Новом году, чтобы наша жизнь вернулась в привычное русло, была наполнена интересными событиями и яркими моментами.