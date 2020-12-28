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Памятник двукратному чемпиону ОИ по хоккею Зимину открыт на Преображенском кладбище

Открытие бронзового монумента было приурочено к двухлетней годовщине смерти Евгения Зимина
© Пресс-служба ХК "Спартак"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Памятник двукратному олимпийскому чемпиону, автору первой заброшенной шайбы в составе сборной СССР в Суперсерии 1972 года Евгению Зимину открыт на Преображенском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского "Спартака".

Открытие бронзового памятника было приурочено к двухлетней годовщине смерти Зимина.

Зимин становился чемпионом зимних Олимпийских игр 1968 и 1972 годов. Также он становился победителем чемпионатов мира 1968, 1969 и 1971 годов. Принимал участие в Суперсерии СССР - Канада в 1972 году, где забросил первую шайбу советской команды. В составе "Спартака" он дважды стал чемпионом СССР, два раза выиграл Кубок СССР, становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

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