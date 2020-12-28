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Футбол в России

Дюков выразил надежду на полное возвращение болельщиков на трибуны в 2021 году

Глава РФС подвел итоги года, в котором главным вызовом для футбола стала пандемия коронавируса
Глава РФС Александр Дюков Максим Слуцкий/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Максим Слуцкий/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется на полное возвращение болельщиков на матчи в следующем году. Его комментарий ТАСС предоставила служба коммуникаций РФС.

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Из-за пандемии коронавируса футбольные матчи в России в 2020 году проводились с ограниченным количеством зрителей.

"Подводя итоги года, необходимо отметить, что, несмотря на все трудности, вызванные пандемией COVID-19, нам удалось возобновить чемпионат РПЛ и по спортивному принципу определить его победителя. Россия была одной из первых стран мира, которая вернула футбол болельщикам. Для этого РФС и РПЛ проделали большую работу, разработали санитарный регламент, обеспечивающий высокий уровень защиты от заражения коронавирусом для футболистов, судей, сотрудников клубов, персонала стадионов и зрителей. И главное - мы убедили все субъекты футбола и самих болельщиков в необходимости этих дополнительных барьеров на пути распространения вируса", - сказал Дюков.

"Большую помощь в этой работе нам оказало правительство Российской Федерации, в том числе заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он был сторонником возобновления спортивных мероприятий при соблюдении всех мер безопасности. Надеюсь, что в следующем году, в том числе благодаря вакцинации, ситуация с вирусом улучшится и это позволит вернуть всех болельщиков на трибуны", - добавил он.

Теги
Российский футболЧернышенко, Дмитрий НиколаевичДюков, Александр Валерьевич
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