Лэмпард заявил, что "Челси" не входит в список претендентов на победу в АПЛ

ТАСС, 28 декабря. Лондонский "Челси" не является претендентом на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в текущем сезоне, для построения чемпионской команды нужно больше времени. Такое мнение высказал главный тренер команды Фрэнк Лэмпард, чей комментарий приводит портал Goal .

"Из последних четырех встреч мы проиграли три и выиграли только одну, это нельзя оставлять без реакции, - сказал Лэмпард. - Некоторые хотели бы назвать нас претендентами на титул, но я никогда не считал так, потому что мы ими не являемся. Для того, чтобы бороться за победу, нужно время".

"Вы знакомитесь с игроками, но и они должны узнать многое о себе. Некоторые из них молоды, а некоторые и вовсе новички в АПЛ. Нам придется преодолеть эти тяжелые времена. Не думаю, что этот сезон будет гладким", - добавил специалист.

"Челси" занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 15 туров. Следующий матч лондонцы проведут 28 декабря против "Астон Виллы", матч начнется в 20:30 мск.