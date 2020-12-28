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Кубок мира по шахматам

Призовой фонд Кубка мира по шахматам увеличен до $1,89 млн

Также изменилось число участников турнира

ТАСС, 28 декабря. Призовой фонд шахматного Кубка мира 2021 года составит $1,89 млн. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE).

Такой призовой фонд является рекордным для Кубка мира, в женской части соревнований он увеличился с $450 тыс. до $676 тыс. Количество участников турнира также увеличено, у мужчин - со 128 до 206, у женщин - с 64 до 103. Три участницы Кубка мира получат прямую путевку на турнир претендентов, который пройдет в 2022 году.

Турнир пройдет в России, основным городом-кандидатом является Сочи, ориентировочная дата начала соревнований - 10 июля. Отмечается, что этот вариант должен быть подтвержден Федерацией шахмат России в ближайшие недели.

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Кубок мира по шахматам
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