Нурмагомедов: другие люди не должны были лезть в драку между Исмаиловым и Минеевым

ТАСС, 28 декабря. Драка между бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым была раскруткой поединка, другим людям не следовало в нее лезть. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" выразил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее их оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

"Между ними двумя - это раскрутка, участие других - нет, - сказал Нурмагомедов. - Мое мнение - другие люди не должны были лезть. Многие скажут, что я не могу комментировать такое, ведь сам участвовал в подобном, но когда я выпрыгивал из клетки - я был один, на всю толпу".

"Когда я прилетел с боя с Конором, отец сказал мне, что не поддерживает такое поведение. Он добавил, пройдет время, и я его пойму. Считаю, если я так делал - это не значит, что так можно, ведь то, что нехорошо - всегда нехорошо. Подобные драки устраивать неправильно, потому что на нас смотрит молодежь", - добавил он.