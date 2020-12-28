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КХЛ

Найт: Ковальчук добавит энергии игре "Авангарда"

Нападающий омского клуба рад усилению в лице финалиста Кубка Стэнли

ТАСС, 28 декабря. Приход хоккеиста Ильи Ковальчука привнесет в игру "Авангарда" дополнительную энергию. Такое мнение журналистам высказал нападающий омского клуба Корбен Найт.

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"Авангард" объявил о переходе Ковальчука в субботу.

"Лично я с ним не знаком, но несколько ребят с ним играли. О нем только положительные отзывы, но важно то, что он привнесет дополнительную энергию, которая нужна нашей команде", - сказал Найт.

Форвард Иржи Секач также сказал, что пока не знаком с Ковальчуком. "Если буду с ним в одном звене, буду очень доволен, но решать тренерам", - отметил он.

Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, финалистом Кубка Стэнли.

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