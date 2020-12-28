Найт: Ковальчук добавит энергии игре "Авангарда"

"Авангард" объявил о переходе Ковальчука в субботу.

"Лично я с ним не знаком, но несколько ребят с ним играли. О нем только положительные отзывы, но важно то, что он привнесет дополнительную энергию, которая нужна нашей команде", - сказал Найт.

Форвард Иржи Секач также сказал, что пока не знаком с Ковальчуком. "Если буду с ним в одном звене, буду очень доволен, но решать тренерам", - отметил он.

Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, финалистом Кубка Стэнли.