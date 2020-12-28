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Биатлон

Российские биатлонисты Павлова и Елисеев выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки

Победитель соревнований определится по итогам гонки преследования, которая пройдет позднее в понедельник
Матвей Елисеев EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Матвей Елисеев
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли первое место в масс-старте в рамках Рождественской гонки, которая проходит в германском Рупольдинге.

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Россияне преодолели дистанцию за 33 минуты 15,3 секунды, допустив три промаха. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Симон Шемп (отставание 18,2 секунды; 4 промаха), третьими финишировали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (+50,2; 8).

Победитель Рождественской гонки определится по итогам гонки преследования, которая пройдет позднее в понедельник. Елисеев - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете, также на счету 27-летнего спортсмена две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Его ровесница Павлова является двукратной победительницей континентального первенства.

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