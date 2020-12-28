Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в КХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло московский "Спартак" со счетом 6:0. Матч прошел в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 996 зрителей.

В составе гостей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин (6, 17, 24-я минуты), также шайбами отметились Андрей Миронов (7), Михал Чайковски (20), Вадим Шипачев (27). После второй пропущенной шайбы тренерский штаб "Спартака" заменил голкипера Юлиуса Гудачека на Александра Трушкова.

Яшкин стал лучшим снайпером "Динамо" среди иностранцев, он обошел Мартиньша Карсумса, у которого 60 заброшенных шайб, у чешского нападающего - 62. Шипачев, оформивший помимо шайбы ассистентский хет-трик, набрал 713 очков в российской карьере и вошел в топ-5 бомбардиров отечественного хоккея, обойдя Сергея Макарова (710). Первое место по количеству очков занимает Сергей Мозякин.

Во время матча было несколько драк и стычек. Всего динамовцы получили 34 минут штрафа, спартаковцы - 30.

Бело-голубые занимают четвертую строчку Западной конференции, набрав 52 очка в 40 матчах. "Спартак" идет седьмым с 44 очками в 40 матчах. В следующем матче "Динамо" 30 декабря на выезде сыграет против подольского "Витязя", красно-белые в тот же день примут "Динамо" из Риги.

Результаты других матчей дня:

"Барыс" - "Сибирь" - 1:3;

"Авангард" - "Трактор" - 5:3;

"Автомобилист" - "Амур" - 3:0;

"Салават Юлаев" - "Металлург" - 4:2;

"Северсталь" - "Нефтехимик" - 7:2;

"Торпедо" - "Динамо" (Рига) - 3:2;

"Йокерит" - "Локомотив" - 4:3 (в овертайме);

"Сочи" - СКА - 1:4.