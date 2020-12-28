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КХЛ

Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:0, Дмитрий Яшкин оформил хет-трик, став лучшим иностранным снайпером в истории "Динамо"
Защитник "Динамо" Андрей Миронов и нападающий "Спартака" Лукаш Радил Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Защитник "Динамо" Андрей Миронов и нападающий "Спартака" Лукаш Радил
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло московский "Спартак" со счетом 6:0. Матч прошел в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 996 зрителей.

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В составе гостей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин (6, 17, 24-я минуты), также шайбами отметились Андрей Миронов (7), Михал Чайковски (20), Вадим Шипачев (27). После второй пропущенной шайбы тренерский штаб "Спартака" заменил голкипера Юлиуса Гудачека на Александра Трушкова.

Яшкин стал лучшим снайпером "Динамо" среди иностранцев, он обошел Мартиньша Карсумса, у которого 60 заброшенных шайб, у чешского нападающего - 62. Шипачев, оформивший помимо шайбы ассистентский хет-трик, набрал 713 очков в российской карьере и вошел в топ-5 бомбардиров отечественного хоккея, обойдя Сергея Макарова (710). Первое место по количеству очков занимает Сергей Мозякин.

Во время матча было несколько драк и стычек. Всего динамовцы получили 34 минут штрафа, спартаковцы - 30.

Бело-голубые занимают четвертую строчку Западной конференции, набрав 52 очка в 40 матчах. "Спартак" идет седьмым с 44 очками в 40 матчах. В следующем матче "Динамо" 30 декабря на выезде сыграет против подольского "Витязя", красно-белые в тот же день примут "Динамо" из Риги.

Результаты других матчей дня:

"Барыс" - "Сибирь" - 1:3;

"Авангард" - "Трактор" - 5:3;

"Автомобилист" - "Амур" - 3:0;

"Салават Юлаев" - "Металлург" - 4:2;

"Северсталь" - "Нефтехимик" - 7:2;

"Торпедо" - "Динамо" (Рига) - 3:2;

"Йокерит" - "Локомотив" - 4:3 (в овертайме);

"Сочи" - СКА - 1:4.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА392422137125-8160
2СКА412312429129-8958
3Локомотив381842149110-7553
4Динамо М4020402212121-10052
5Северсталь401443211694-10545
6Динамо Мн3812631214105-10745
7Спартак4013512415105-11744
8Йокерит3515321212107-8543
9Витязь3914232117106-11141
10Сочи40920242384-13428
11Динамо Р38212252674-12917
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс412424137135-8464
2Авангард392210448112-8054
3Салават Юлаев4217341215121-11051
4Трактор4121211115108-9550
5Металлург4019041313104-9450
6Автомобилист3817313312111-10248
7Торпедо НН4014331415112-11545
8Барыс371252231386-9243
9Сибирь4115213119100-10940
10Амур411031302493-12431
11Куньлунь38900252288-13225
12Нефтехимик39811002987-14720

 

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