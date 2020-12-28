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КХЛ

Знарок не считает, что хоккеисты "Спартака" провели плохой матч с "Динамо"

Тренер отметил, что его подопечные по статистике не уступили сопернику, несмотря на то, что встреча завершилась со счетом 0:6
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Сергей Савостьянов/ТАСС
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Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок не считает, что его команда провела плохой матч против "Динамо", несмотря на разгромное поражение. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

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Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась победой бело-голубых со счетом 6:0.

"Не скажу, что мы плохо играли. Какие-то шайбы нам забили, такое бывает. По статистике мы перебросали и больше времени в атаке провели, но так бывает. Видимо, где-то ошиблись", - сказал Знарок.

Три шайбы в ворота "Спартака" забросил лучший снайпер текущего регулярного чемпионата Дмитрий Яшкин. "Первый гол в меньшинстве пропустили после ошибки, хотя разбирали большинство "Динамо" и действия Яшкина. Говорили об этом", - подчеркнул Знарок.

"Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 40 матчах. "Спартак" идет седьмым с 44 очками в 40 матчах. В следующем матче "Динамо" 30 декабря на выезде сыграет против подольского "Витязя", красно-белые в тот же день примут "Динамо" из Риги.

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