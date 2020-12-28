Футболистка Кристин Синклэр названа спортсменкой года в Канаде

ОТТАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболистка Кристин Синклэр в понедельник стала лауреатом премии Бобби Розенфельд - награды, которая ежегодно вручается лучшей канадской спортсменке журналистами национального новостного агентства Canadian Press.

"Синклэр получила голоса 20 из 66 голосовавших", - уточнили в агентстве.

37-летняя спортсменка является многолетним капитаном женской футбольной сборной Канады, с которой в 2020 году завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио. Синклэр уже получала приз Бобби Розенфельд в 2012 году, когда вместе с командой заняла третье место на Олимпиаде в Лондоне.

Второе место участники голосования отдали напарнице Синклэр по футбольной сборной Кадейше Бучанан (12 голосов), а третье получила баскетболистка Киа Нёрс (9 голосов).

Во вторник Canadian Press объявит имя спортсмена года, а в среду - лучшую канадскую команду 2020 года.

Премия Бобби Розенфельд вручается с 1933 года. Она названа в честь канадской олимпийской чемпионки по легкой атлетике, а также хоккеистки, баскетболистки и теннисистки.