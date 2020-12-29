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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион Свирин переизбран на пост президента Федерации гребного спорта России

В состав президиума организации вошли 18 человек

ТАСС, 29 декабря. Олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин переизбран на должность президента Федерации гребного спорта России (ФГСР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Внеочередная конференция ФГСР состоялась 28 декабря 2020 года в подмосковных Бронницах. Также были избраны вице-президенты: Сергей Верлин, Александр Зюзин, Андрей Минцев, Антон Заруцкий, Ирина Тропина, Андрей Мясоедов. Всего в состав президиума ФГСР вошли 18 человек.

Свирин является олимпийским чемпионом Игр в Афинах 2004 года. На его счету также две золотые награды чемпионатов Европы (2007, 2011).

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