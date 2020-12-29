Олимпийский чемпион Свирин переизбран на пост президента Федерации гребного спорта России

ТАСС, 29 декабря. Олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин переизбран на должность президента Федерации гребного спорта России (ФГСР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Внеочередная конференция ФГСР состоялась 28 декабря 2020 года в подмосковных Бронницах. Также были избраны вице-президенты: Сергей Верлин, Александр Зюзин, Андрей Минцев, Антон Заруцкий, Ирина Тропина, Андрей Мясоедов. Всего в состав президиума ФГСР вошли 18 человек.

Свирин является олимпийским чемпионом Игр в Афинах 2004 года. На его счету также две золотые награды чемпионатов Европы (2007, 2011).