Чепиков: победа Павловой и Елисеева в Рождественской гонке - это успех

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российских биатлонистов Евгении Павловой и Матвея Елисеева в Рождественской гонке является успехом для национальной команды. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Павлова и Елисеев стали первыми в масс-старте и гонке преследования в рамках Рождественской гонки. Соревнования прошли в германском Рупольдинге.

"Давно не было такого успеха, я рад за нашу команду. Все считают, сколько гонок прошло без медалей, и тут успех, - сказал Чепиков. - Можно занести в актив эту гонку, хочется, чтобы успехи нашей команды продолжились в новом году".

Рождественская гонка является коммерческим стартом. На протяжении последних лет гонку традиционно принимал домашний стадион футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене, в 2020 году мероприятие было перенесено в Рупольдинг из-за пандемии коронавируса.