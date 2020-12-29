Чемпион мира по боксу Бетербиев заразился коронавирусом, бой с Дайнесом перенесли

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Артур Бетербиев заразился коронавирусом, его бой против немца Адама Дайнеса перенесен. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"У Артура Бетербиева обнаружен коронавирус. Бой с Дайнесом перенесен", - сказал собеседник агентства.

Бой Бетербиев - Дайнес должен был состояться 30 января в Москве.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе. На счету 35-летнего росссиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. В активе 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.