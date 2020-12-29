Капитан молодежной сборной Канады Дак может пропустить регулярный чемпионат НХЛ

ТАСС, 29 декабря. Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Кирби Дак из-за травмы может пропустить предстоящий розыгрыш регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды НХЛ "Чикаго".

Дак получил травму руки в товарищеском матче против сборной России (1:0), который прошел в ночь на 24 декабря перед стартом молодежного чемпионата мира. Он покинул лед в третьем периоде. После игры главный тренер сборной Канады Андре Туриньи сообщил, что 19-летнему форварду предстоит пройти медицинское обследование. Позднее стало известно, что из-за травмы Дак пропустит турнир.

"Кирби Дак успешно перенес операцию в связи с переломом правого запястья. Мы ожидаем, что он вернется в строй через 4-5 месяцев", - говорится в сообщении.

Новый сезон НХЛ стартует 13 января. Каждая команда проведет по 56 игр в рамках регулярного чемпионата, который закончится 8 мая. Матчи плей-офф начнутся 11 мая.

Дак был выбран "Чикаго" под третьим номером на драфте НХЛ 2019 года. На его счету 23 очка (8 шайб + 15 результативных передач) в 64 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона. В девяти играх плей-офф он набрал 6 (1+5) очков.