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Бокс

Пять новых комитетов созданы в Международной ассоциации бокса

В декабре президентом AIBA был избран генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремле

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) объявила о создании пяти новых комитетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе AIBA.

Были созданы комитет тренеров, который будет решать вопросы подготовки квалифицированных тренерских кадров и разрабатывающий методику подготовки спортсменов; комитет чемпионов и ветеранов, в состав которого войдут уважаемые мировым сообществом ветераны бокса и чемпионы, добившиеся значимых спортивных результатов и готовые поделиться опытом; комитет по соревнованиям, который будет курировать проведение турниров AIBA и гарантировать их соответствие всем международным требованиям; комитет женщин, который призван обеспечивать равенство гендеров в мировом боксе; медицинский и антидопинговый комитет, который обеспечит соблюдение спортсменами всех медицинских требований и требований антидопингового законодательства.

В декабре президентом AIBA был избран генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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