Александр Бабаков переизбран президентом Федерации настольного тенниса России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Александр Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФНТР Роман Марков.
Выборы нового руководства федерации проходили в формате заочного голосования. Бабаков являлся единственным кандидатом на пост президента.
"Александр Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России", - сказал собеседник агентства.
Первым вице-президентом ФНТР стал Олег Завалюев, вице-президентами - Марков, Андрей Конокотин и Александр Марусич. В исполком федерации вошло 13 человек.
Бабаков возглавляет Федерацию настольного тенниса России с 2014 года.