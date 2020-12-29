Александр Бабаков переизбран президентом Федерации настольного тенниса России

Футбол в Англии

СМИ: матчи "Манчестер Сити" против "Челси" и "Манчестер Юнайтед" могут быть перенесены

В понедельник стало известно о переносе встречи против "Эвертона" из-за вспышки коронавируса у "горожан"

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