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Александр Бабаков переизбран президентом Федерации настольного тенниса России

Выборы прошли на безальтернативной основе
Президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Александр Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФНТР Роман Марков.

Выборы нового руководства федерации проходили в формате заочного голосования. Бабаков являлся единственным кандидатом на пост президента.

"Александр Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России", - сказал собеседник агентства.

Первым вице-президентом ФНТР стал Олег Завалюев, вице-президентами - Марков, Андрей Конокотин и Александр Марусич. В исполком федерации вошло 13 человек.

Бабаков возглавляет Федерацию настольного тенниса России с 2014 года.

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