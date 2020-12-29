Стал известен состав сборной России на лыжную многодневку "Тур де Ски"

ТАСС, 29 декабря. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) определилась с составом национальной команды на многодневку "Тур де Ски". Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.

В состав мужской команды вошли Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Женскую сборную представят Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.

Действующим победителем "Тур де Ски" у мужчин является Большунов, второе место в прошлой гонке занял Сергей Устюгов, который выигрывал многодневку в 2017 году. В 2013 году лучшим стал Александр Легков. Непряева в 2019 и 2020 годах становилась второй.

"Тур де Ски" пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.