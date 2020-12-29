Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола с Новосибирской областью

ТАСС, 29 декабря. Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС), правительство Новосибирской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.

"В регионе будет построено несколько новых инфраструктурных объектов, появятся новые квалифицированные тренеры и судьи, а также массовые соревнования для учащихся - школьной и студенческой футбольных лиг, - сказал Матыцин. - Создание еще одного профессионального футбольного клуба (в настоящее время "Новосибирск" выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги - прим. ТАСС) позволит обеспечить воспитанников региональных спортивных школ высококонкурентной практикой и дополнительными возможностями развития карьеры в собственном регионе. Уверен, что наша совместная работа с РФС, Новосибирской областью и региональной федерацией футбола будет эффективной".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.