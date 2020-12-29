Российский успех при пустых трибунах: Павлова и Елисеев выиграли Рождественскую гонку

Стоит понимать, что Рождественская гонка – престижный коммерческий старт, и успех Павловой и Елисеева никак не отразится на Кубке мира или других соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов. Команды на гонке формируются по национальному признаку, но, к примеру, только здесь можно было увидеть семейную команду легендарных Дарьи Домрачевой (Белоруссия) и Уле-Айнера Бьорндалена (Норвегия), которые стали третьими в 2018 году.

ТАСС, 29 декабря. Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев в понедельник стали победителями традиционной Рождественской гонки. Это пятая победа россиян за всю в истории таких соревнований.

На протяжении последних лет гонку традиционно принимал домашний стадион футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене, но в 2020 году мероприятие было перенесено в Рупольдинг из-за пандемии коронавируса. Рождественская гонка часто становилась последним стартом, способом прославленных биатлонистов красиво попрощаться с болельщиками – именно здесь в 2018 году завершил профессиональную карьеру Антон Шипулин.

На фоне невеселых результатов сборной России на этапах Кубка мира победа наших биатлонистов в Рождественнской гонке стала просто подарком для многочисленных любителей этого вида спорта. Соревнования прошли при пустых трибунах, но следить за гонкой можно было в режиме онлайн. В этом году турнир прошел без французских и норвежских биатлонистов, но соперники у россиян были очень достойными – трехкратная чемпионка мира Доротея Вирер, олимпийская чемпионка в эстафете Вита Семеренко, призер Олимпийских игр Бенедикт Долль. В рамках соревнований прошли масс-старт и гонка преследования. Россияне уверенно выступили в обеих дисциплинах, опередив ставших вторыми немцев Франциску Пройс (чемпионка мира в эстафете) и Симона Шемпа (трехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр).

Вспоминаем остальные четыре успешных выступления россиян на Рождественских гонках.

Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, 2007 год

Юрьева и Ярошенко тогда опередили норвежцев Уле-Эйнара Бьорндалена и Туру Бергер на полминуты. В следующем году россияне стали третьими.

Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, 2010 год

Те соревнования перенесли с декабря 2010 года на март 2011-го из-за того, что на домашней арене "Шальке" обрушилась крыша из-за сильного снегопада. Слепцова и Устюгов, которые за год до этого стали олимпийскими чемпионами Ванкувера, выиграли и квалификацию, и основную гонку. Причем преследовавшая их немецкая пара Катрин Хитцер и Флориан Граф едва не догнали россиян ближе к финишу.

Екатерина Юрлова и Антон Шипулин, 2012 год

По итогам первой части соревнований россияне были лишь четвертыми, но в гонке преследования вырвали победу ближе к финишу. Всего на шесть секунд от них отстали звездные французы Мари Дорен-Абер и Мартен Фуркад.

Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков, 2017 год

Известные своей точной стрельбой, Юрлова-Перхт и Волков допустили лишь один промах на двоих и одержали уверенную победу. Юрлова с 2012 года неизменно участвовала в Рождественских гонках. Она могла бы выступать и сейчас, но пропускает сезон из-за беременности.