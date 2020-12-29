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Биатлон

Польховский: отсутствие лидеров не снижает важность победы россиян в Рождественской гонке

В понедельник Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли масс-старт и гонку преследования в Рождественской гонке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Успех в Рождественской гонке Евгении Павловой и Матвея Елисеева добавит обоим биатлонистам уверенности на последующих стартах. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

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Павлова и Елисеев одержали победу в масс-старте и гонке преследования, которые проходили в немецком Рупольдинге в понедельник.

"Эта гонка была знаковой для спортсменов. Деньги здесь стоят на втором плане, прежде всего все боролись за первое место, - сказал Польховский. - И Матвей, и Евгения проявили характер, боролись в сложных погодных условиях. Хоть был небольшой ветерок, но в то же время был и обильный снегопад. Такая погода была одинаковой для всех, но наши ребята собрались и показали характер".

"Конечно, победа поможет им в дальнейшем, придаст уверенности в психологическом плане и понимание, что они могут бороться. Хоть и не было двух сильнейших команд (сборных Норвегии и Франции - прим. ТАСС), это нисколько не умаляет победы ребят", - добавил Польховский.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 8 по 10 января в немецком Оберхофе.

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