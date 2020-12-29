Саночник Павел Репилов заменит Федорова в составе сборной России на этапе КМ в Кёнигсзе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер юношеских Олимпийских игр - 2020 саночник Павел Репилов заменит участника Олимпиады-2018 Степана Федорова в составе сборной России на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет со 2 по 3 января в германском Кёнигсзе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

18-летний Павел Репилов - младший брат двукратного чемпиона мира и действующего обладателя Кубка мира Романа Репилова. В конце января Павел Репилов стал победителем молодежного чемпионата мира в одноместных санях.

"Мы приняли решение поменять Федорова на Павла Репилова", - сказал Чудинов.

После четырех этапов Кубка мира 33-летний Федоров занимает 19-е место в общем зачете, это наихудший результат среди российских саночников.

На этапе Кубка мира в Кёнигсзе также выступят Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и двухместные экипажи - Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.