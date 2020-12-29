Набсовет оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 год

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

"Совет под председательством министра спорта РФ Олега Матыцина утвердил итоги работы оргкомитета в 2020 году и план его деятельности на 2021 год. План, в частности, включает работы по подготовке и организации фан-зон на Дворцовой и Конюшенной площадях, зон публичного просмотра матчей Евро в городах, не принимающих встречи турнира, финального матча Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге, мероприятий по продвижению Евро, тура Кубка Европы в Санкт-Петербурге и Москве, волонтерской программы, инфраструктуры безопасности, транспорта, связи и информационных технологий", - говорится в сообщении.

Министр спорта РФ надеется, что матчи турнира пройдут в присутствии иностранных гостей. "Год был сложным, но в этих условиях команда оргкомитета смогла четко сориентироваться, не потерять темп и многое сделать для организации Евро. Уверен, мы будем так же плодотворно работать, чтобы в следующем году подарить праздник жителям нашей страны и, я очень на это надеюсь, нашим зарубежным гостям. А правительство РФ и Министерство спорта РФ всегда готовы оказать оргкомитету необходимую поддержку", - отметил Матыцин.

"Оргкомитету, несмотря на нынешний непростой год, удалось сохранить боеспособность и позитивный настрой, - подчеркнул генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. - Сейчас мы с коллегами из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и правительства Санкт-Петербурга прорабатываем основные сценарии проведения Евро с учетом текущей обстановки и прогнозов развития ситуации. В марте УЕФА примет решение, по какому именно сценарию будут проходить матчи чемпионата Европы. Поэтому в следующие полгода нас ждет интенсивная подготовка к этому турниру, а затем будем активно готовиться к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге".

Чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Сборная России завоевала право на участие в европейском первенстве по итогам отборочного турнира, в группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами.