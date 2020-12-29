Путин и президент МОК поздравили друг друга с Рождеством и Новым годом

ТАСС, 29 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с днем рождения и наступающим Новым годом. Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник российский лидер поговорил по телефону с президентом МОК.

"Путин поздравил Баха с днем рождения. Глава российского государства и президент МОК также обменялись теплыми пожеланиями по случаю Рождества и наступающего Нового года", - отметили в пресс-службе.

Томас Бах родился 29 декабря 1953 года.