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Летние олимпийские виды спорта

Вячеслав Смагин переизбран президентом Федерации софтбола России

Смагин был единственным кандидатом, его поддержали все делегаты отчетно-выборной конференции

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вячеслав Смагин единогласно переизбран на пост президента Федерации софтбола России (ФСР). Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь ФСР Ирина Хоточкина.

Отчетно-выборная конференция Федерации софтбола России состоялась 29 декабря в Москве в здании Олимпийского комитета России. Часть делегатов, которая не имела возможности лично присутствовать на конференции, заранее прислала в федерацию заполненные бюллетени для голосования.

"Единственным кандидатом на пост президента Федерации софтбола России являлся Вячеслав Юрьевич Смагин, который сегодня был единогласно переизбран", - сказала Хоточкина.

Вице-президентами стали главный тренер национальной команды Иван Самчук и Николай Маслов, пост генерального секретаря Федерации софтбола России заняла Хоточкина.

Смагин является президентом ФСР с декабря 2017 года.

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