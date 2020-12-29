{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Глава IIHF Фазель приедет в Минск для обсуждения вопроса о проведении ЧМ после 7 января

Проведение турнира в 2021 году запланировано в Минске и Риге. Окончательное решение о сохранении или переносе матче из Минска должно быть принято в январе
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель приедет в Минск для встречи с властями Белоруссии и руководством оргкомитета чемпионата мира после 7 января. Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему
В Словакии и Чехии не получали уведомлений о переносе ЧМ-2021

Визит Фазеля должен прояснить вопрос о возможном переносе матчей ближайшего чемпионата мира из Минска в связи с нестабильной ситуацией в стране.

"Конечно, я поеду в Белоруссию. У меня и генерального секретаря IIHF положительные результаты тестов на коронавирус, авиакомпании не пускают на борт без справки об отрицательном результате теста, - сказал Фазель. - Мы ждем и как только получим отрицательный результат, или у нас будут выявлены антитела, сразу будем готовы вылететь. Сейчас не можем путешествовать, но после православного Рождества встретимся с президентом, с руководством хоккейной федерации".

Ранее швейцарский портал Watson сообщал о том, что IIHF может перенести матчи турнира из Минска в Прагу и Братиславу. Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Окончательное решение должно быть принято в январе.

Футбол в Испании
Диего Коста по личным причинам расторг контракт с "Атлетико"
Согласно информации испанского издания AS, игрок на правах свободного агента может присоединиться к английскому "Арсеналу"
Читать полностью