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ATP

Тарпищев: участие Медведева и Рублева в ATP Cup является этапом подготовки к сезону

Турнир пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие Даниила Медведева и Андрея Рублева в командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) - это шоу и этап подготовки к новому сезону. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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ATP Cup пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. Сборную России представят Медведев и Рублев. Изначально турнир был запланирован на период с 1 по 10 января с участием 24 команд, однако формат и время проведения были изменены из-за пандемии коронавируса.

"Никакой особой тактики нет - в турнире играют первый и второй номер страны, а всего участвуют 12 команд, - сказал Тарпищев. - Выбор капитана зависит от самих теннисистов - это добрая воля игроков. Сейчас, из-за пандемии, разрешили капитаном быть и самому игроку".

"ATP Cup - это больше шоу и подготовительный турнир к сезону", - добавил Тарпищев.

Начало первого сезона турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии - запланировано на 8 февраля.

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