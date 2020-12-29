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Теннисный турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе перенесен

Новые сроки проведения соревнований будут определены позднее

ТАСС, 29 декабря. Турнир серии "Мастерс", который традиционно проходит в американском Индиан-Уэллсе в марте, перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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В настоящее время рассматриваются варианты альтернативных дат проведения турнира.

Также ATP объявила обновленное расписание на 8-13 недели сезона 2021 года. Несколько турниров, обычно проводящихся в начале сезона, пройдут после завершения Открытого чемпионата Австралии. В последние две недели марта пройдет Открытый чемпионат Майами.

Все последующие турниры 2021 года должны пройти в соответствии с первоначальным расписанием.

Начало теннисного сезона было перенесено на февраль. Открытый чемпионат Австралии, традиционно являющийся первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема, пройдет с 8 по 21 февраля.

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