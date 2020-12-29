Группа лыжников тренера Бородавко успешно сдала тесты на коронавирус перед "Тур де Ски"

"Тур де Ски" стартует 1 января в швейцарском Валь-Мюстаире.

"Наша группа сейчас в Италии, завтра мы переезжаем в Валь-Мюстаир. Группа сдала тесты и получила допуск на участие в соревнованиях, так что пока никаких проблем нет, - сказал Бородавко. - Лыжники из группы, которая в Тоблахе, тоже сдала тесты и ждет результатов. Надеемся, что они тоже будут отрицательными и завтра вся команда уже соберется в Валь-Мюстаире".

Состав сборной России на "Тур де Ски" был назван в среду. "Был вопрос, приглашать или не приглашать лыжников, которые выступали в России. Поскольку два дня назад они закончили выступать на "Красногорской лыжне", а там большой тур, сразу ехать на "Тур де Ски" - это чрезвычайно тяжело. Поэтому решено подключить их на этап Кубка мира в Лахти", - подчеркнул Бородавко.

"Тур де Ски" - лыжная многодневка в рамках Кубка мира, которая будет продолжаться до 10 января. Действующим победителем является Александр Большунов.