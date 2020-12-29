Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

ТАСС, 29 декабря. Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на предстоящих в начале 2021 года выборах главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 4 февраля. Прием документов с заявками производился до 28 декабря. Дюков был выдвинут 56 организациями - членами РФС.

Дюкову 53 года, он является председателем правления компании "Газпром нефть". С 22 февраля 2019 года занимает пост президента РФС. С 2008 по 2017 год был президентом "Зенита", с 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров петербургского клуба.