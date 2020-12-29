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Футбол в России

Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

Выборы состоятся 4 февраля 2021 года
Глава РФС Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на предстоящих в начале 2021 года выборах главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 4 февраля. Прием документов с заявками производился до 28 декабря. Дюков был выдвинут 56 организациями - членами РФС.

Дюкову 53 года, он является председателем правления компании "Газпром нефть". С 22 февраля 2019 года занимает пост президента РФС. С 2008 по 2017 год был президентом "Зенита", с 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров петербургского клуба.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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