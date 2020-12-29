"Химки" проиграли "Олимпиакосу" и потерпели девятое поражение подряд в Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал защитник греческого клуба Костас Слукас, в активе которого 25 очков. В составе "Химок" больше всех очков набрал разыгрывающий Алексей Швед - 22.

"Химки" продлили серию поражений в Евролиге до девяти матчей и с двумя победами в 17 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. Греческий клуб одержал восьмую победу в 16 матчах и поднялся на девятую строчку.

В следующем туре подмосковный клуб 8 января на выезде сыграет против литовского "Жальгириса". "Олимпиакос" в тот же день примет германскую "Баварию".