Сборная Чехии после победы над россиянами на МЧМ разгромно проиграла команде США

ТАСС, 30 декабря. Сборная США победила команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 7:0. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Сборная России проиграла чехам в матче МЧМ, не забросив ни одной шайбы

Урок на будущее. Сборная России проиграла чехам в матче МЧМ, не забросив ни одной шайбы

На эту тему

В составе победителей дублями отметились Бобби Бринк (26-я, 36-я минуты) и Тревор Зеграс (34, 47), также шайбы забросили Артур Калиев (49), Коул Кофилд (51) и Мэттью Болди (52).

Сборная США в своем первом матче на турнире уступила команде России со счетом 3:5. Чехи во второй игре на турнире обыграли россиян - 2:0.

В последнем матче в рамках группового раунда команда США сыграет против шведов 1 января (начало - 05:30 мск), чехи встретятся с австрийцами 31 декабря (22:00 мск).

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.