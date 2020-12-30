Сборная Чехии после победы над россиянами на МЧМ разгромно проиграла команде США

ТАСС, 30 декабря. Сборная США победила команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 7:0. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
В составе победителей дублями отметились Бобби Бринк (26-я, 36-я минуты) и Тревор Зеграс (34, 47), также шайбы забросили Артур Калиев (49), Коул Кофилд (51) и Мэттью Болди (52).
Сборная США в своем первом матче на турнире уступила команде России со счетом 3:5. Чехи во второй игре на турнире обыграли россиян - 2:0.
В последнем матче в рамках группового раунда команда США сыграет против шведов 1 января (начало - 05:30 мск), чехи встретятся с австрийцами 31 декабря (22:00 мск).
Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11-1
|6
|2
|США
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|21-5
|6
|3
|Чехия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|3-14
|3
|4
|Россия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|3
|5
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0-15
|0