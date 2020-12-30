{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Чехии после победы над россиянами на МЧМ разгромно проиграла команде США

Американцы победили со счетом 7:0

ТАСС, 30 декабря. Сборная США победила команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 7:0. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

На эту тему
Урок на будущее. Сборная России проиграла чехам в матче МЧМ, не забросив ни одной шайбы

В составе победителей дублями отметились Бобби Бринк (26-я, 36-я минуты) и Тревор Зеграс (34, 47), также шайбы забросили Артур Калиев (49), Коул Кофилд (51) и Мэттью Болди (52).

Сборная США в своем первом матче на турнире уступила команде России со счетом 3:5. Чехи во второй игре на турнире обыграли россиян - 2:0.

В последнем матче в рамках группового раунда команда США сыграет против шведов 1 января (начало - 05:30 мск), чехи встретятся с австрийцами 31 декабря (22:00 мск).

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

МЧМ-2021 по хоккею. Группа В
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швеция220000011-16
2США320000121-56
3Чехия31000023-143
4Россия21000015-53
5Австрия20000020-150

 

Летние олимпийские виды спорта
Российские гандболисты уступили команде Польши на товарищеском турнире
Хозяева соревнований победили со счетом 25:23
Читать полностью