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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболисты уступили команде Польши на товарищеском турнире

Хозяева соревнований победили со счетом 25:23

ТАСС, 30 декабря. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Польши в рамках матча товарищеского турнира со счетом 23:25.

Турнир в рамках подготовки к чемпионату мира проходил в Польше. 27 декабря сборная России обыграла команду Алжира (30:24). С 6 по 8 января пройдет товарищеский турнир в Москве с участием россиян, аргентинцев и испанцев.

Чемпионат мира пройдет с 14 по 31 января в Египте. Соперниками российских гандболистов на групповом этапе станут сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Сборная на мировом первенстве будет называться "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team), вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).

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