Сборные Канады, Финляндии и Словакии вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 30 декабря. Молодежная сборная Канада по хоккею в матче группового этапа домашнего чемпионата мира в Эдмонтоне со счетом 10:0 обыграла команду Швейцарии.
Заброшенные шайбы на счету Филипа Томасино (2-я минута), Дилана Козенса (22), Джейкоба Пеллетье (29, 56), Райана Сузуки (34), Коннора Макмайкла (38), Куинтона Байфилда (46, 49), Коула Перфетти (50), Кайдена Гула (54).
Сборная Канады одержала три победы в трех матчах группы A, набрала 9 очков и досрочно вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Команда Швейцарии потерпела три поражения и не сможет набрать по итогам группового этапа больше трех очков. Поэтому место в плей-офф турнира себе также гарантировали финны (6 очков) и словаки (4).
В следующем матче швейцарцы 31 декабря сыграют со сборной Германии, набравшей два очка после трех встреч. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы из пяти, поэтому сборной Швейцарии необходима победа в основное время.
Канадцы в заключительном матче группы 1 января встретятся со сборной Финляндии.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Канада
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|29-3
|9
|2
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-4
|6
|3
|Словакия
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|5-7
|4
|4
|Германия
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|9-24
|2
|5
|Швейцария
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1-15
|0