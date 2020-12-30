Сборные Канады, Финляндии и Словакии вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 30 декабря. Молодежная сборная Канада по хоккею в матче группового этапа домашнего чемпионата мира в Эдмонтоне со счетом 10:0 обыграла команду Швейцарии.

Заброшенные шайбы на счету Филипа Томасино (2-я минута), Дилана Козенса (22), Джейкоба Пеллетье (29, 56), Райана Сузуки (34), Коннора Макмайкла (38), Куинтона Байфилда (46, 49), Коула Перфетти (50), Кайдена Гула (54).

Сборная Канады одержала три победы в трех матчах группы A, набрала 9 очков и досрочно вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Команда Швейцарии потерпела три поражения и не сможет набрать по итогам группового этапа больше трех очков. Поэтому место в плей-офф турнира себе также гарантировали финны (6 очков) и словаки (4).

В следующем матче швейцарцы 31 декабря сыграют со сборной Германии, набравшей два очка после трех встреч. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы из пяти, поэтому сборной Швейцарии необходима победа в основное время.

Канадцы в заключительном матче группы 1 января встретятся со сборной Финляндии.