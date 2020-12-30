Российские хоккеисты разгромили австрийцев и вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ

ТАСС, 30 декабря. Сборная России по хоккею со счетом 7:1 обыграла команду Австрии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
За сборную России голами отметились Родион Амиров (5-я минута), реализовавший буллит после нарушения на Егоре Чинахове, капитан команды Василий Подколзин (7, 14), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), забросивший первую шайбу сборной России в большинстве на турнире, Егор Афанасьев (58), Арсений Грицюк (59). Первый гол австрийцев на чемпионате мира забил Сенна Питерс (28). Чинахов в эпизоде с заработанным буллитом получил травму и не смог продолжить игру.
Команда России набрала 6 очков в трех матчах группы B и обеспечила себе место в четвертьфинале турнира, так как сборная Австрии по итогам группового этапа не сможет набрать больше 3 очков. Выход в плей-офф молодежного чемпионата мира себе также гарантировали американцы и шведы, набравшие по 6 очков. Ранее в четвертьфинал вышли сборные Канады, Финляндии и Словакии, представляющие группу A.
В заключительной встрече группового этапа австрийцы 31 декабря сыграют с чехами, набравшими 3 очка. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы из пяти, при равенстве очков между двумя коллективами преимущество имеет победитель очной встречи, поэтому сборной Австрии необходимо выиграть в основное время, команде Чехии будет достаточно перевести игру в овертайм.
Сборная России в последнем матче группового этапа в тот же день сыграет с командой Швеции.
Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11-1
|6
|2
|Россия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|12-6
|6
|3
|США
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|21-5
|6
|4
|Чехия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|3-14
|3
|5
|Австрия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1-22
|0