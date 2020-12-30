Российские хоккеисты разгромили австрийцев и вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ

ТАСС, 30 декабря. Сборная России по хоккею со счетом 7:1 обыграла команду Австрии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

За сборную России голами отметились Родион Амиров (5-я минута), реализовавший буллит после нарушения на Егоре Чинахове, капитан команды Василий Подколзин (7, 14), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), забросивший первую шайбу сборной России в большинстве на турнире, Егор Афанасьев (58), Арсений Грицюк (59). Первый гол австрийцев на чемпионате мира забил Сенна Питерс (28). Чинахов в эпизоде с заработанным буллитом получил травму и не смог продолжить игру.

Команда России набрала 6 очков в трех матчах группы B и обеспечила себе место в четвертьфинале турнира, так как сборная Австрии по итогам группового этапа не сможет набрать больше 3 очков. Выход в плей-офф молодежного чемпионата мира себе также гарантировали американцы и шведы, набравшие по 6 очков. Ранее в четвертьфинал вышли сборные Канады, Финляндии и Словакии, представляющие группу A.

В заключительной встрече группового этапа австрийцы 31 декабря сыграют с чехами, набравшими 3 очка. В четвертьфинал выходят четыре лучшие команды группы из пяти, при равенстве очков между двумя коллективами преимущество имеет победитель очной встречи, поэтому сборной Австрии необходимо выиграть в основное время, команде Чехии будет достаточно перевести игру в овертайм.

Сборная России в последнем матче группового этапа в тот же день сыграет с командой Швеции.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.