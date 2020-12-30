{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Бадер: австрийские хоккеисты временами не уступали сборной России на молодежном ЧМ

Тренер считает, что сборная Австрии показала лучшую игру на МЧМ, проиграв россиянам со счетом 1:7

ТАСС, 30 декабря. Сборная Австрии временами играла на равных с российской командой в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение высказал главный тренер австрийцев Роджер Бадер.

На эту тему
Российские хоккеисты разгромили австрийцев и вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 7:1. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

"Это была наша лучшая игра на чемпионате мира. Думаю, что мы улучшаем игру, с каждым матчем прогрессируем. В игре были отрезки, когда мы не уступали сборной России, особенно во втором периоде", - сказал Бадер.

Австрийцы не набрали ни одного очка после трех матчей и в заключительной встрече группового этапа 31 декабря сыграют с чехами. Сборная России в тот же день встретится со шведами.

Интервью
Александр Поветкин: чувствую себя на 30 лет
Известный боксер в интервью ТАСС рассказал о состоянии здоровья, реванше с Энтони Джошуа, поединках блогеров и противостоянии ММА и бокса
Читать полностью