Бадер: австрийские хоккеисты временами не уступали сборной России на молодежном ЧМ

ТАСС, 30 декабря. Сборная Австрии временами играла на равных с российской командой в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение высказал главный тренер австрийцев Роджер Бадер.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 7:1. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

"Это была наша лучшая игра на чемпионате мира. Думаю, что мы улучшаем игру, с каждым матчем прогрессируем. В игре были отрезки, когда мы не уступали сборной России, особенно во втором периоде", - сказал Бадер.

Австрийцы не набрали ни одного очка после трех матчей и в заключительной встрече группового этапа 31 декабря сыграют с чехами. Сборная России в тот же день встретится со шведами.