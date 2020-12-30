Роман Ротенберг: матч с австрийцами стал отражением тренировочного процесса для россиян

МОСКВА, 30 декабря. Игра со сборной Австрии на молодежном чемпионате мира по хоккею включила в себя тренировочный процесс перед важным матчем со шведами. Такое мнение ТАСС высказал руководитель штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Россияне обыграли австрийцев в третьем матче группового этапа чемпионата мира в канадском Эдмонтоне со счетом 7:1.

"Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьезно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф. Самая важная игра следующая, в которой сборная России будет играть за первое место в группе, - сказал Ротенберг. - В игре с австрийцами мы увидели то, что команда тренировала, и это зеркальное отражение тренировочного процесса - как мы тренируемся, так и играем. Самое главное сейчас - восстановление к матчу со шведами".

По словам Ротенберга, сейчас неважно, с кем россияне встретятся в четвертьфинале. "Мы отталкиваемся от своей игры. Как всегда, идем от матча к матчу, шаг за шагом. Сборная России выходит играть на победу в каждом матче, и соперников мы себе никогда не выбираем", - отметил он.

Матч со шведами пройдет 31 декабря и начнется в 5:30 мск.