Волевые победы, фигурное катание и пантомимы. Лучшие моменты Ковальчука в КХЛ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и финалист Кубка Стэнли Илья Ковальчук, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), возвращается в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Нападающий может дебютировать за "Авангард" уже в среду в матче с "Куньлунем". Вспоминаем самые яркие моменты Ковальчука в КХЛ.

Ковальчук и Павел Дацюк задержались в России с разрешения своих клубов в НХЛ, чтобы принять участие в январском Матче звезд КХЛ в Челябинске. Тогда Ковальчук больше запомнился не игрой, а танцем на льду в паре с фигуристкой.

Одна из первых игр Ковальчука за СКА после его возвращения из НХЛ, где тогда случился локаут. Форвард неплохо стартовал, выступая ассистентом в матчах, первую шайбу удалось забросить в игре с "Нефтехимиком". В гостевой встрече с ЦСКА Ковальчук сделал хет-трик, причем сначала двумя голами переломил ход матча, в котором питерские армейцы проигрывали 0:2, а потом забил и четвертую шайбу в составе гостей.

7 апреля 2015 года, ЦСКА - СКА (2:3)

Седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в которой петербургский клуб был на грани вылета. ЦСКА вел в серии со счетом 3-0, однако СКА выправил ситуацию. В шестом и седьмом матчах полуфинала Ковальчук забросил две шайбы, каждый раз открывая счет. В решающей седьмой игре, проходившей в Москве, форвард забил в середине первого периода.

Справедливость Ковальчука

В том же сезоне СКА в финале в пяти матчах не оставил шансов "Ак Барсу", а сам форвард сделал дубль в последней игре. По итогам плей-офф Ковальчук был признан самым ценным его игроком, однако в том Кубке Гагарина сразу четыре его одноклубника набрали больше очков, чем он. Одному из них, Евгению Дадонову, Ковальчук после награждения сразу отдал этот приз.

16 апреля 2017 года. "Металлург" (Магнитогорск) - СКА (3:5)

Как и двумя годами ранее, Ковальчук отличился в решающем матче плей-офф, только на этот раз в Магнитогорске. Его гол при счете 3:2 закрепил преимущество армейцев, пускай "Магнитка" потом едва не догнала соперника. Благодаря этому голу Ковальчук стал единственным на данный момент игроком в КХЛ, имеющим больше одного "золотого" броска, если вспомнить финал в 2015 году с "Ак Барсом". В свое время успех в плей-офф своим командам приносили заброшенные шайбы Даниса Зарипова и Сергея Мозякина, но во всех решающих матчах они отличались только раз за карьеру.