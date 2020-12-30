Поветкин приступил к легким тренировкам после выздоровления от коронавируса

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин вернулся к легким тренировкам после выздоровления от коронавируса. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

Поветкин ранее переболел коронавирусной инфекцией. Его бой-реванш против британца Диллиана Уайта был перенесен на неопределенный срок.

"Сейчас вроде все нормально, - сказал Поветкин. - Я начал бегать по утрам. На днях начал потихоньку работать на снарядах и бить по лапам. Так что все идет, как и должно быть".

Поветкин несколько раз лечился в больнице. "Осложнений никаких не было, все прошло нормально, - продолжил спортсмен. - Как меня начали прокапывать в больнице, сразу спала температура. Была, конечно, слабость некоторая в организме, но в целом все в порядке, грех жаловаться".

В первом поединке с Уайтом, который прошел 23 августа в Великобритании, Поветкин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.