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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Князев: австрийские хоккеисты доставили немало проблем российским защитникам в матче МЧМ

В среду сборная России обыграла команду Австрии со счетом 7:1

ТАСС, 30 декабря. Сборная Австрии доставила немало неприятностей защитникам команды России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам рассказал игрок обороны российской сборной Артемий Князев.

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Встреча завершилась победой сборной России со счетом 7:1.

"Не сказал бы, что сборная Австрии - явный аутсайдер турнира, - заявил Князев. - Они нам забросили шайбу и создали немало неприятностей в нашей зоне. Для защитников эта игра тоже была важна".

Свои первые шайбы на турнире в канадском Эдмонтоне забросили нападающие Родион Амиров и Василий Подколзин, который отметился дублем. "Очень важно, что наши лидеры, которые до этого не забивали, сегодня отличились. Василий Подколзин является нашим лидером и капитаном. Амиров тоже сыграл хорошо, красиво реализовал буллит", - подчеркнул Князев.

Благодаря победе над австрийцами россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Швеции. Встреча состоится 31 декабря и начнется в 05:30 мск.

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