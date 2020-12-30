Поветкин готов провести бой-реванш с Уайтом к началу весны

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин готов провести бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом к началу весны. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.
Поветкин переболел коронавирусом. Его реванш против Уайта был перенесен на неопределенный срок.
"Я уже начал бегать, прыгать, работать со снарядами, на лапах. Я должен быстро восстановиться", - сказал Поветкин.
"Думаю, да", - добавил спортсмен, отвечая на вопрос, готов ли он провести реванш к началу весны.
В первом поединке с Уайтом, который прошел 23 августа в Великобритании, Поветкин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.