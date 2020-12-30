Поветкин может стать промоутером после завершения карьеры

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин после завершения карьеры может открыть свою промоутерскую компанию. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

"Конечно, я думал об этом [о завершении карьеры], - сказал Поветкин. - Просто закончу и все, что тут еще делать, рано или поздно придется это делать. Я уже думал и о том, чем дальше заниматься. И о том, что можно будет открыть свою промоутерскую компанию, посмотрим".

"Хочется связать себя с детским спортом. Чтобы дети росли здоровые, умные и сильные. И сильные не только физически, но и в духовном плане", - добавил спортсмен.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.