Чеферин был рад соприкоснуться с атмосферой в Катаре, которая будет на ЧМ-2022

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин признался, что ему было приятно соприкоснуться в Катаре с атмосферой, которая будет и на чемпионате мира в 2022 году. Его комментарий привела ТАСС пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года.

В течение последних трех месяцев в Катаре в централизованном формате были доиграны матчи Западной в Восточной зон азиатской Лиги чемпионов, а также финал турнира, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

"Пандемия оказала огромное влияние на футбол. Самая яркая иллюстрация - команды, играющие на пустых аренах, и болельщики, которые не могут увидеть любимую игру вживую. Финал Кубка Амира в Катаре и открытие четвертого стадиона чемпионата мира стали для меня особым моментом, а также еще одним важным шагом для восстановления футбола во всем мире", - сказал Чеферин.

"Катару удалось благополучно провести мероприятие в присутствии зрителей благодаря определенным ограничениям и принятым мерам безопасности. Мы приветствуем эти меры, но надеемся, что как можно скорее сможем вернуться к нормальному формату турниров для болельщиков. Было также приятно лично увидеть, как идет подготовка к чемпионату мира, и соприкоснуться с атмосферой, которую футболисты и болельщики почувствуют здесь в 2022 году. Осталось чуть меньше двух лет, и мы все надеемся, что чемпионат мира станет невероятным турниром, который пройдет в мире уже после коронавируса", - добавил он.

Генеральный директор оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер отметил всех, кто работает для того, чтобы провести турниры в Катаре в нынешнее время. "Возвращение на трибуны тысяч болельщиков, которые могли спокойно наслаждаться любимой игрой, стало кульминацией этих усилий и настоящим моментом гордости для нас. Мы с нетерпением ждем новые большие турниры, которые пройдут в Катаре в ближайшие месяцы - они тоже будут безопасными для всех участников и зрителей. Мы искренне надеемся, что мир вскоре преодолеет пандемию и привычная жизнь и, конечно, спорт вернется в том виде, в котором мы привыкли им наслаждаться", - отметил он.

Ближайшим международным турниром в Катаре будет клубный чемпионат мира в Дохе 1-11 февраля.