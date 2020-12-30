{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

СМИ: семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон получит титул рыцаря

Присвоение звания вызвало споры в связи с налоговым статусом 35-летнего британца

ТАСС, 30 декабря. Британский гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Церемония пройдет в четверг. Отмечается, что решение о присвоении титула носило спорный характер в связи с тем, что 35-летний спортсмен не является налоговым резидентом Великобритании (необходимое условие для вручения государственной награды). Решением премьер-министра страны Бориса Джонсона Хэмилтон попал в список дипломатических представителей и иностранных лиц, которые принесли исключительную пользу Великобритании, в связи с чем он может получить награду.

Он станет четвертым гонщиком, удостоенным титула рыцаря. Помимо него, в рыцари были посвящены сэр Джек Брэбхэм, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джеки Стюарт.

Хэмилтон, представляющий с 2013 года "Мерседес", в прошедшем сезоне стал семикратным чемпионом мира, сравнявшись с немцем Михаэлем Шумахером. Помимо "Мерседеса", он представлял "Макларен". На его счету 95 побед и 98 поул-позиций, что является рекордными показателями.

Теги
Формула-1
ЧМ-2022 по футболу
Чеферин был рад соприкоснуться с атмосферой в Катаре, которая будет на ЧМ-2022
В течение последних трех месяцев в Катаре были доиграны матчи Западной в Восточной зон азиатской Лиги чемпионов, а также финал турнира
Читать полностью